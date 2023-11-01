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В Генассамблее ООН проходит заседание по санкциям США в отношении Кубы

В Генассамблее ООН проходит заседание по санкциям США в отношении Кубы Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу американских санкций в отношении Кубы открылось в среду.
Другие страны
1 ноября 2023 г. 20:31
В Генассамблее ООН проходит заседание по санкциям США в отношении Кубы

Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу американских санкций в отношении Кубы открылось в среду.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Генеральная Ассамблея рассмотрит вопрос повестки обозначенный как "Необходимость прекращения экономического и финансового эмбарго, введенного США в отношении Кубы", - сказал председатель 78-й сессии ГА ООН Дэннис Фрэнсис.

В ходе заседания, которое, как ожидается, продлится два дня, выступят более 50 делегатов в том числе России, Китая, ЮАР, Белоруссии, Мексики и США, представители таких организаций, как Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), Организация исламского сотрудничества (ОИС), а также действующей в рамках ООН "Группы 77 плюс Китай". По завершении дебатов планируется провести голосование по резолюции с призывом к американской администрации отменить введенные против Гаваны ограничительные меры.

США разорвали дипломатические связи с островным государством в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. 3 февраля 1962 года Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Борьба за его отмену входит в число приоритетов внешней политики Гаваны. По данным кубинских властей, эмбарго нанесло ущерб экономике острова в общей сложности на $159 млрд.

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