В Генассамблее ООН проходит заседание по санкциям США в отношении Кубы

Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу американских санкций в отношении Кубы открылось в среду.

Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу американских санкций в отношении Кубы открылось в среду.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Генеральная Ассамблея рассмотрит вопрос повестки обозначенный как "Необходимость прекращения экономического и финансового эмбарго, введенного США в отношении Кубы", - сказал председатель 78-й сессии ГА ООН Дэннис Фрэнсис.

В ходе заседания, которое, как ожидается, продлится два дня, выступят более 50 делегатов в том числе России, Китая, ЮАР, Белоруссии, Мексики и США, представители таких организаций, как Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), Организация исламского сотрудничества (ОИС), а также действующей в рамках ООН "Группы 77 плюс Китай". По завершении дебатов планируется провести голосование по резолюции с призывом к американской администрации отменить введенные против Гаваны ограничительные меры.

США разорвали дипломатические связи с островным государством в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. 3 февраля 1962 года Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Борьба за его отмену входит в число приоритетов внешней политики Гаваны. По данным кубинских властей, эмбарго нанесло ущерб экономике острова в общей сложности на $159 млрд.