В Генассамблее ООН назвали имя нового кандидата на пост председателя

Бывший премьер-министр Камеруна Филемон Янг был объявлен кандидатом на пост председателя 79-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

Бывший премьер-министр Камеруна Филемон Янг стал кандидатом на пост председателя 79-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

Как передает американское бюро Report , об этом сообщила представитель председателя ГА ООН Моника Грейли.

По ее словам, завтра в Генассамблее состоится тайное голосование с участием представителей 193 государств-членов для определения председателя следующей 79-й сессии.

М.Грейли добавила, что в тот же день в Генассамблее пройдут выборы пяти временных членов Совета Безопасности ООН на 2025-2026 годы.

Отметим, что Генеральная Ассамблея является основным политическим органом ООН. Ассамблея, объединяющая все государства-члены, является уникальной платформой для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, которые охватывает Устав ООН.

Каждое из 193 государств-членов ООН имеет равное право голоса в ГА. Генассамблея принимает важные для ООН решения, в том числе назначение генерального секретаря по рекомендации Совбеза и выбор временных членов.

Решения Генеральной Ассамблеи носят рекомендательный характер, то есть юридически не являются обязательными для государств-членов. Генассамблея собирается на регулярных сессиях ежегодно с сентября по декабрь.