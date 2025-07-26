В Газу въехали свыше 100 грузовиков с помощью из Египта

Еще 117 грузовиков с гуманитарной помощью из Египта въехали в сектор Газа в пятницу.

Еще 117 грузовиков с гуманитарной помощью из Египта въехали в сектор Газа в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его источника, автомобили пересекли границу с анклавом через КПП "Зиким" и "Керем-Шалом". Данных о том, какую именно разновидность гуманитарных грузов доставила данная партия грузовиков, не приводится.

Ранее "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщал о том, зчто а это время в анклав въехал 161 грузовик с мукой, детским питанием и иными продуктами питания.