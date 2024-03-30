О нас

В Газу с октября 2023 года доставили свыше 250 тыс. тонн продовольствия

В Газу с октября 2023 года доставили свыше 250 тыс. тонн продовольствия По меньшей мере 252,6 тыс. тонн продовольствия было доставлено в сектор Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта.
Другие страны
30 марта 2024 г. 10:26
В Газу с октября 2023 года доставили свыше 250 тыс. тонн продовольствия

По меньшей мере 252,6 тыс. тонн продовольствия было доставлено в сектор Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).

По данным ведомства, по меньшей мере 19 448 грузовиков с 363,7 тыс. тоннами международной гуманитарной помощи въехали в сектор Газа с 7 октября 2023 года. Из них 11 954 грузовика доставили в анклав 252,6 тыс. тонн продовольствия, 1 409 грузовиков - 28,1 тыс. тонн воды, 2 832 грузовика - 40,7 тыс. тонн оборудования для организации пунктов временного размещения, 1 705 грузовиков - 19,8 тыс. тонн медикаментов, еще 1 539 грузовиков доставили свыше 22,5 тыс. тонн смешанных грузов. Кроме того, с 7 октября в сектор Газа было доставлено 207 цистерн с топливом и 401 цистерна с бытовым газом.

По данным COGAT, больше всего помощи поступило от ОАЭ, Турции, Саудовской Аравии и от ООН - по линии Всемирной продовольственной программы и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qəzzaya 2023-cü ilin oktyabrından bəri 250 min tondan çox ərzaq çatdırılıb

Другие новости из категории

Палестинский Красный Полумесяц сообщил о гибели 26 сотрудников в ходе конфликта
Палестинский Красный Полумесяц сообщил о гибели 26 сотрудников в ходе конфликта
30 марта 2024 г. 09:24
Израиль предложил ввести международный контингент в Газу
Израиль предложил ввести международный контингент в Газу
30 марта 2024 г. 08:59
Шольц: ФРГ оказывает помощь Украине ради собственной безопасности
Шольц: ФРГ оказывает помощь Украине ради собственной безопасности
30 марта 2024 г. 08:22
СМИ: Израиль создает на границе с Газой буферную зону
СМИ: Израиль создает на границе с Газой буферную зону
30 марта 2024 г. 07:48
В США выявили перерасход выделенных Киеву средств на $398,9 млн
В США выявили перерасход выделенных Киеву средств на $398,9 млн
30 марта 2024 г. 06:04
Лидер гаитянских банд заявил о готовности к переговорам
Лидер гаитянских банд заявил о готовности к переговорам
30 марта 2024 г. 05:17
США одобрили новую поставку вооружений Израилю
США одобрили новую поставку вооружений Израилю
30 марта 2024 г. 04:28
Доходы президента Украины в 2023 году выросли втрое
Доходы президента Украины в 2023 году выросли втрое
30 марта 2024 г. 03:46
Конституционный совет Сенегала утвердил победу Файя на президентских выборах
Конституционный совет Сенегала утвердил победу Файя на президентских выборах
30 марта 2024 г. 03:09
США вводят санкции против должностных лиц Гонконга
США вводят санкции против должностных лиц Гонконга
30 марта 2024 г. 02:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi