В Газу с октября 2023 года доставили свыше 250 тыс. тонн продовольствия

По меньшей мере 252,6 тыс. тонн продовольствия было доставлено в сектор Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

По меньшей мере 252,6 тыс. тонн продовольствия было доставлено в сектор Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).

По данным ведомства, по меньшей мере 19 448 грузовиков с 363,7 тыс. тоннами международной гуманитарной помощи въехали в сектор Газа с 7 октября 2023 года. Из них 11 954 грузовика доставили в анклав 252,6 тыс. тонн продовольствия, 1 409 грузовиков - 28,1 тыс. тонн воды, 2 832 грузовика - 40,7 тыс. тонн оборудования для организации пунктов временного размещения, 1 705 грузовиков - 19,8 тыс. тонн медикаментов, еще 1 539 грузовиков доставили свыше 22,5 тыс. тонн смешанных грузов. Кроме того, с 7 октября в сектор Газа было доставлено 207 цистерн с топливом и 401 цистерна с бытовым газом.

По данным COGAT, больше всего помощи поступило от ОАЭ, Турции, Саудовской Аравии и от ООН - по линии Всемирной продовольственной программы и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).