В Газу доставили 90 пакетов с гуманитарной помощью из пяти стран

Израильские военные продолжают обеспечивать доставку в сектор Газа гуманитарной помощи с воздуха.

Израильские военные продолжают обеспечивать доставку в сектор Газа гуманитарной помощи с воздуха.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В субботу в соответствии с директивами политического руководства и в рамках сотрудничества между Израилем, ОАЭ, Иорданией, Египтом, Францией и Германией, Армия обороны Израиля продолжает серию действий, направленных на увеличение гуманитарной помощи в секторе Газа. За последние несколько часов пять стран доставили с воздуха 90 гуманитарных пакетов с продовольствием для жителей как южной, так и северной части сектора Газа", - говорится в заявлении.

Армия обороны Израиля продолжит работать вместе с международным сообществом с целью улучшения ситуации с предоставлением гуманитарной помощи в секторе Газа, а также отвергает ложные утверждения о преднамеренном создании голода в секторе Газа, отметили в ведомстве.