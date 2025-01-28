В Газе заявили о возвращении более 300 тыс. палестинцев 27 января

Свыше 300 тыс. палестинцев вернулись в северные районы сектора Газа в понедельник после того, как им представилась такая возможность.

Свыше 300 тыс. палестинцев вернулись в северные районы сектора Газа в понедельник после того, как им представилась такая возможность.

Как передает Report , соответствующее заявление опубликовало в Telegram-канале управление по работе со средствами массовой информации в Газе.

"Сегодня из южных и центральных районов анклава на север вернулись более 300 тыс. человек, которые перемещались по дорогам Ар-Рашид и Салах-эд-Дин (расположены вдоль морского побережья на западе и в восточной части Газы соответственно - ред.)", - указывается в тексте.

Информации о том, сколько всего жителей сектора планирует вернуться в северные районы Газы, пока не приводится.

Армия Израиля разрешила палестинцам вернуться на север анклава после того, как в ночь на 27 января власти еврейского государства получили подтверждение, что израильская гражданка Арбель Йехуд, которую радикальное палестинское движение ХАМАС должно было в соответствии с условиями сделки отпустить вместе со второй группой заложниц 25 января, жива. Ожидается, что она вернется на родину 30 января вместе с военнослужащей Агам Бергер и "еще одним похищенным", чье имя пока не раскрывается.