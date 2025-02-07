В Газе заявили, что тела некоторых израильских заложников находятся под завалами

Тела некоторых израильских заложников, погибших в секторе Газа, находятся под завалами, для их извлечения потребуется тяжелая техника.

Тела некоторых израильских заложников, погибших в секторе Газа, находятся под завалами, для их извлечения потребуется тяжелая техника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила пресс-служба властей Газы.

Запрет на транспортировку в анклав тяжелой техники и оборудования, подходящего для разбора завалов, не позволяет бойцам ХАМАС извлечь из-под обломков зданий тела некоторых пленных [заложников], которые погибли в результате израильских бомбардировок", - говорится в заявлении пресс-службы, опубликованном в ее Telegram-канале.