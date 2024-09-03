В Газе в первый день вакцинации от полиомиелита привили около 87 тыс. детей

В Газе в первый день вакцинации от полиомиелита привили около 87 тыс. детей

Сотрудники международных гуманитарных организаций за первый день вакцинации привили от полиомиелита около 87 тыс. детей в секторе Газа.

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