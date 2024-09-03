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В Газе в первый день вакцинации от полиомиелита привили около 87 тыс. детей

В Газе в первый день вакцинации от полиомиелита привили около 87 тыс. детей Сотрудники международных гуманитарных организаций за первый день вакцинации привили от полиомиелита около 87 тыс. детей в секторе Газа.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 07:16
В Газе в первый день вакцинации от полиомиелита привили около 87 тыс. детей

Сотрудники международных гуманитарных организаций за первый день вакцинации привили от полиомиелита около 87 тыс. детей в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН на оккупированных палестинских территориях.

По его данным, около 2,2 тыс. медработников проводят вакцинацию на 392 стационарных пунктах. Кроме того, были организованы почти 300 мобильных групп. В общей сложности в ходе каждого из двух раундов вакцинации планируется привить по 640 тыс. детей в возрасте до 10 лет.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в Газу доставили 1,26 млн доз вакцины от полиомиелита, в ближайшее время прибудут еще 400 тыс. доз. Вакцину получат более 640 тыс. детей в возрасте до 10 лет.

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