В Газе в первый день вакцинации от полиомиелита привили около 87 тыс. детей

Сотрудники международных гуманитарных организаций за первый день вакцинации привили от полиомиелита около 87 тыс. детей в секторе Газа.
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По его данным, около 2,2 тыс. медработников проводят вакцинацию на 392 стационарных пунктах. Кроме того, были организованы почти 300 мобильных групп. В общей сложности в ходе каждого из двух раундов вакцинации планируется привить по 640 тыс. детей в возрасте до 10 лет.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в Газу доставили 1,26 млн доз вакцины от полиомиелита, в ближайшее время прибудут еще 400 тыс. доз. Вакцину получат более 640 тыс. детей в возрасте до 10 лет.