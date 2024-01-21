В Газе с начала наземной операции погибли 195 израильских военных

До 195 увеличилось число погибших военнослужащих Армии обороны Израиля в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа с начала наземной операции в конце ноября 2023 года.

До 195 увеличилось число погибших военнослужащих Армии обороны Израиля в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа с начала наземной операции в конце ноября 2023 года.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно последним данным, сегодня на юге сектора Газа погиб 23-летний сержант. Общие потери армии Израиля с момента обострения конфликта после атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года превысили 530 человек.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.