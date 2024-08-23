В Газе с начала августа места проживания из-за боевых действий покинули 250 тыс. человек

В секторе Газа в августе 250 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть места своего проживания, спасаясь от военных действий.
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"В августе израильские власти выдали 12 распоряжений об эвакуации, которые затронули около 250 тыс. человек в Газе. Семьи постоянно перемещаются, унося с собой то, что могут, в условиях военных действий и летней жары", - отмечается в сообщении.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.