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    В Газе прогремел взрыв возле кортежа палестинского премьера, есть пострадавшие - ФОТО

    Самодельная бомба взорвалась, когда рядом приезжал конвой Рами Хамдаллы

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Взрывное устройство сработало в Газе рядом с кортежем палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы, передает Reportсо ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".

    При взрыве ранения получили семь человек. Сообщается, что сам премьер-министр не пострадал.

    Отмечается, что самодельная бомба взорвалась, когда рядом приезжал конвой Р.Хамдаллы.

    Инцидент произошел недалеко от пограничного перехода "Эрез", через который Хамдалла, работающий на Западном берегу реки Иордан, въезжал в Газу, контролируемый оппозиционным движением ХАМАС.

    Подозреваемые задержаны.

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