В Газе прогремел взрыв возле кортежа палестинского премьера, есть пострадавшие - ФОТО

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Взрывное устройство сработало в Газе рядом с кортежем палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы, передает Reportсо ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".

При взрыве ранения получили семь человек. Сообщается, что сам премьер-министр не пострадал.

Отмечается, что самодельная бомба взорвалась, когда рядом приезжал конвой Р.Хамдаллы.

Инцидент произошел недалеко от пограничного перехода "Эрез", через который Хамдалла, работающий на Западном берегу реки Иордан, въезжал в Газу, контролируемый оппозиционным движением ХАМАС.

Подозреваемые задержаны.