В Газе грузовик с гуманитарной помощью упал на толпу людей, погибли 20 человек

В Газе перевернулся грузовик с гуманитарной помощью, погибли 20 человек

Грузовик с гуманитарной помощью перевернулся и упал на толпу людей, ожидавших гуманитарную помощь в секторе Газа, погибли по меньшей мере 20 человек, десятки пострадали.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

Инцидент произошел возле лагеря беженцев Нусейрат, когда грузовик ехал по небезопасной дороге, которая недавно подверглась ракетному удару, сообщил представитель гражданской обороны Газы Махмуд Бассал.

В свою очередь в ХАМАС заявили, что Израиль "заставляет водителей передвигаться по маршрутам, переполненным голодающими гражданскими лицами".

"Это часто приводит к тому, что отчаявшиеся толпы набрасываются на грузовики", - говорится в заявлении.

Израильские военные пока не прокомментировали инцидент.

10:42

Гражданская оборона Газы сообщила о гибели 20 человек в результате аварии грузовика с гуманитарной помощью недалеко от лагеря беженцев Нусейрат.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

Согласно информации, грузовик с гумпомощью перевернулся, когда доставлял гумпомощь местным жителям. В результате двадцать человек погибли и десятки получили ранения.

ХАМАС обвинил Израиль в том, что тот вынуждает водителей грузовиков выбирать небезопасные маршруты для доставки гуманитарной помощи.