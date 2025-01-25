В Газе освободили четырех израильских заложников

Израильские военные подтвердили, что палестинское движение ХАМАС освободило четырех заложников в секторе Газа.
Как передает Report, об этом сообщает в субботу The Times of Israel.
Речь идет о четырех женщинах, служивших в израильской армии - Даниэлле Гильбоа, Нааме Леви, Карине Алиев, Лири Альбаг.
Израильские СМИ отмечают, что все четыре женщины чувствуют себя хорошо.
Со своей стороны, Израиль в субботу в рамках соглашения с ХАМАС должен освободить 200 палестинских заключенных. При этом, 70 из этих людей депортируют с палестинских территорий.
Такие обмены ХАМАС и Израиль проводят в рамках первой фазы соглашения о перемирия в секторе Газа.