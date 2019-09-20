В Газе около 40 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными

По меньшей мере 39 палестинцев получили в пятницу ранения в ходе столкновений с израильской армией в секторе Газа.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.

"Сегодня в секторе Газа 39 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, 26 из них ранены боевыми пулями", - заявил аль-Кидра.

"Двое сотрудников минздрава получили ранения во время выполнения своих обязанностей", - добавил он.