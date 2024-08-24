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В Газе около 250 тыс. палестинцев эвакуировали по требованию Израиля

В Газе около 250 тыс. палестинцев эвакуировали по требованию Израиля Приказы Армии обороны Израиля с требованием к мирному населению покинуть населенные пункты в секторе Газа в августе затронули 250 тыс. палестинцев.
Другие страны
24 августа 2024 г. 11:11
В Газе около 250 тыс. палестинцев эвакуировали по требованию Израиля

Приказы Армии обороны Израиля с требованием к мирному населению покинуть населенные пункты в секторе Газа в августе затронули 250 тыс. палестинцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов ООН на оккупированных палестинских территориях.

"По состоянию на 21 августа приказы об эвакуации, опубликованные в этом месяце, затронули около 250 тыс. жителей Газы", - указывается в докладе УКГВ.

Как отмечается в документе, с 1 по 22 августа израильская армия опубликовала 13 приказов об эвакуации мирных жителей, которые затронули Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис. При этом сразу три таких указания были отданы 21 и 22 августа, что привело к перемещению еще 28,5 тыс. человек. По данным международной организации, они разместились в 146 действующих в анклаве лагерях для беженцев.

Авторы доклада указывают, что приказы об эвакуации также привели к вынужденному перемещению сотрудников ООН, неправительственных и гуманитарных организаций.

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