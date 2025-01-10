В Газе из-за огнестрельного ранения погиб внештатный оператор Anadolu

Внештатный оператор турецкого агентства
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Абу Набхан вел съемку в лагере рядом с домом, откуда на носилках выносили раненого. Сам лагерь, как утверждает Anadolu, окружен израильскими войсками, и в нем находится много журналистов.
На кадрах, переданных агентством, видно, как оператор бежит вместе с другими людьми по одной из улиц лагеря, а потом резко падает на землю без движения. Один из бежавших попытался его поднять, но затем, опасаясь получить ранение, скрылся в переулке.
Как отмечает Anadolu, предположительно, Абу Набхан был преднамеренно застрелен.