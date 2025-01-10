В Газе из-за огнестрельного ранения погиб внештатный оператор Anadolu

Внештатный оператор турецкого агентства Anadolu Саид Абу Набхан погиб в секторе Газа в результате огнестрельного ранения.

Внештатный оператор турецкого агентства Anadolu Саид Абу Набхан погиб в секторе Газа в результате огнестрельного ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, инцидент произошел на территории лагеря для палестинских беженцев Аскар Аль-Джадид.

Абу Набхан вел съемку в лагере рядом с домом, откуда на носилках выносили раненого. Сам лагерь, как утверждает Anadolu, окружен израильскими войсками, и в нем находится много журналистов.

На кадрах, переданных агентством, видно, как оператор бежит вместе с другими людьми по одной из улиц лагеря, а потом резко падает на землю без движения. Один из бежавших попытался его поднять, но затем, опасаясь получить ранение, скрылся в переулке.

Как отмечает Anadolu, предположительно, Абу Набхан был преднамеренно застрелен.