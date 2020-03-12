​В Гайане подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Гайане, инфицированная умерла.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном заявлении президента страны Дэвида Грейнджера.

"Гайана подтверждает первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Джорджтауне. Пациент - 52-летняя женщина из Гайаны, приехавшая 5 марта из США, - говорится в сообщении. - Впоследствии она скончалась в государственной больнице Джорджтауна 11 марта". Как отмечается, власти страны принимают меры по предотвращению распространения вируса среди населения.