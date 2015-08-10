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    ​В Гаване задержано 90 активистов-противников сближения Кубы и США

    Среди задержанных 50 протестующих, относящихся к кубинской НПО женщин-диссидентов Женщины в белом

    Баку. 10 Августа. REPORT.AZ/ Сотрудники сил безопасности  задержали 90 активистов в ходе акции протеста у посольства США в Гаване, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным агентства, среди задержанных были 50 протестующих, относящихся к кубинской неправительственной организации женщин-диссидентов "Женщины в белом" (Damas de Blanco). На лицах некоторых из активистов были одеты маски президента США Барака Обамы. По словам лидера "Женщин в белом" Берты Солер, все задержанные были отпущены через четыре с половиной часа.

    Как заявила Солер, Вашингтон должен "поставить перед кубинским правительством какие-то условия, чтобы оно перестало нарушать права человека".

    Организация "Женщины в белом" протестует против правящего на Кубе режима, преследований правозащитников и диссидентов.

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