​В Гаване задержано 90 активистов-противников сближения Кубы и США

Баку. 10 Августа. REPORT.AZ/ Сотрудники сил безопасности задержали 90 активистов в ходе акции протеста у посольства США в Гаване, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, среди задержанных были 50 протестующих, относящихся к кубинской неправительственной организации женщин-диссидентов "Женщины в белом" (Damas de Blanco). На лицах некоторых из активистов были одеты маски президента США Барака Обамы. По словам лидера "Женщин в белом" Берты Солер, все задержанные были отпущены через четыре с половиной часа.

Как заявила Солер, Вашингтон должен "поставить перед кубинским правительством какие-то условия, чтобы оно перестало нарушать права человека".

Организация "Женщины в белом" протестует против правящего на Кубе режима, преследований правозащитников и диссидентов.