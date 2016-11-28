В Гаване началась церемония прощания с Фиделем Кастро

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Церемония прощания с Фиделем Кастро началась в Гаване, память умершего лидера кубинской революции почтили 21 залпом из артиллерийских орудий.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Sputnik, также после начала церемонии по всей стране были приспущены государственные флаги.

Урна с прахом покойного выставлена в мемориальном комплексе имени Хосе Марти на площади Революции, где в понедельник проходит массовый митинг.

Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет в пятницу. Об этом его брат, кубинский лидер Рауль Кастро объявил по государственному телевидению.