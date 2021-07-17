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В Гане зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В Гане зафиксировали вспышку птичьего гриппа Власти Ганы проинформировали о вспышке птичьего гриппа в трех регионах, которая рискует затронуть 600 тыс. птиц в сельскохозяйственном секторе страны.
Другие страны
17 июля 2021 г. 19:28
В Гане зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Власти Ганы проинформировали о вспышке птичьего гриппа в трех регионах, которая рискует затронуть 600 тыс. птиц в сельскохозяйственном секторе страны.

Как передает Report, об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на директора ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Ганы Патрика Абаке.

От болезни уже умерли около 6 тыс. птиц, еще 4,5 тыс. были ликвидированы в рамках кампании по борьбе с болезнью, отметил Абаке. Правительство Ганы запретило перемещение домашней птицы внутри затронутых гриппом регионов, а также прекратило импорт птицы из Нигерии и Того.

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