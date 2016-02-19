​В Гане в масштабном ДТП погибли более 60 человек

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Республике Гана, расположенной в Западной Африке, в масштабном ДТП, по последним данным, погиб 61 человек.
Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
По данным телеканала, авария произошла из-за столкновения пассажирского автобуса с грузовиком.
Как сообщают местные медики, большинство пассажиров погибли на месте, 25 человек выжили.
По предварительным данным, причиной столкновения была неисправность тормозов в автобусе.
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