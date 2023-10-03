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В Гане проходит акция протеста против политики Центробанка страны

В Гане проходит акция протеста против политики Центробанка страны Демонстрация с требованием отставки руководства Банка Ганы (БГ), исполняющего функции Центробанка, проходит в столице африканской страны Аккре.
Другие страны
3 октября 2023 г. 19:54
В Гане проходит акция протеста против политики Центробанка страны

Демонстрация с требованием отставки руководства Банка Ганы (БГ), исполняющего функции Центробанка, проходит в столице африканской страны Аккре.

Как передает Report, об этом сообщил ганский новостной портал Graphic.

Участники демонстрации, организованной депутатами парламента от партии "Национальный демократический конгресс" и общественными организациями, утверждают, что управляющий Банка Ганы и его заместители проводят политику, которая привела к крупным финансовым потерям и не соответствует приоритетам национальной экономической политики, отмечает он.

Активисты заявили, что намерены передать руководству БГ петицию. Между тем полиция перекрыла улицы, ведущие к зданию банка.

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