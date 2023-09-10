В Гане при взрыве в карьере погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека, включая одного гражданина Китая, погибли на западе Ганы при взрыве на территории карьера по добыче гранита.
Как передает
Наряду с погибшими еще несколько человек получили ранения, двое из них находятся в критическим состоянии, отмечает портал. Четверо пропали без вести, ведется их поиск.
Причина взрыва пока неизвестна. Его сила была столь значительной, что разрушенными оказались расположенные вблизи карьера дома и постройки. Карьер находится в управлении китайской компании Omni.