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В Гане при взрыве в карьере погибли четыре человека

В Гане при взрыве в карьере погибли четыре человека По меньшей мере четыре человека, включая одного гражданина Китая, погибли на западе Ганы при взрыве на территории карьера по добыче гранита.
Другие страны
10 сентября 2023 г. 19:41
В Гане при взрыве в карьере погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека, включая одного гражданина Китая, погибли на западе Ганы при взрыве на территории карьера по добыче гранита.

Как передает Report, об этом сообщил ганский новостной портал Graphic.

Наряду с погибшими еще несколько человек получили ранения, двое из них находятся в критическим состоянии, отмечает портал. Четверо пропали без вести, ведется их поиск.

Причина взрыва пока неизвестна. Его сила была столь значительной, что разрушенными оказались расположенные вблизи карьера дома и постройки. Карьер находится в управлении китайской компании Omni.

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