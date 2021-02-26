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В Гане при лобовом столкновении двух автобусов погибли 16 человек

В Гане при лобовом столкновении двух автобусов погибли 16 человек Полиция ведет расследование причин и обстоятельств ДТП
Другие страны
26 февраля 2021 г. 14:43
В Гане при лобовом столкновении двух автобусов погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли cегодня при лобовом столкновении двух автобусов на востоке Ганы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал MyJoy Online со ссылкой на местные власти.

Авария произошла в половину второго ночи в районе города Асафо-Акын, на месте погибли 16 человек, отметил представитель полиции. Есть раненые, они доставлены в больницу. Оба автобуса сильно пострадали от удара.

Причиной ДТП, согласно предварительным данным, стал неосторожный обгон одним из автобусов на опасном участке скоростного шоссе. Полиция ведет расследование причин и обстоятельств ДТП.

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