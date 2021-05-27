В Гане обрушена шахта, погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли при обрушении шахты в Центральной области Ганы.
Джо Донкор, директор Национальной организации по борьбе со стихийными бедствиями Центральной области, сообщил агентству, что инцидент произошел на заброшенной шахте крупной горнодобывающей компании в населенном пункте Бреман. "Нам удалось найти три тела: мужчины, женщины и молодой девушки", - заявил он и предположил, что, судя по обнаруженному на месте оборудованию, под землей могут находиться еще более сорока человек.
Донкор также заявил, что находившиеся в шахте люди отправились туда после того, как прекратила работу целевая группа по борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых. Нелегальные горняки воспользовались сложившимися условиями, чтобы спуститься в карьеры в поисках золота.
Работающие на месте спасатели намерены продолжать операцию, пока не обнаружат оставшихся в шахте людей или их тела.