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В Гане обрушена шахта, погибли три человека

В Гане обрушена шахта, погибли три человека По меньшей мере три человека погибли при обрушении шахты в Центральной области Ганы.
Другие страны
27 мая 2021 г. 07:01
В Гане обрушена шахта, погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли при обрушении шахты в Центральной области Ганы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировало в среду агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Джо Донкор, директор Национальной организации по борьбе со стихийными бедствиями Центральной области, сообщил агентству, что инцидент произошел на заброшенной шахте крупной горнодобывающей компании в населенном пункте Бреман. "Нам удалось найти три тела: мужчины, женщины и молодой девушки", - заявил он и предположил, что, судя по обнаруженному на месте оборудованию, под землей могут находиться еще более сорока человек.

Донкор также заявил, что находившиеся в шахте люди отправились туда после того, как прекратила работу целевая группа по борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых. Нелегальные горняки воспользовались сложившимися условиями, чтобы спуститься в карьеры в поисках золота.

Работающие на месте спасатели намерены продолжать операцию, пока не обнаружат оставшихся в шахте людей или их тела.

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Версия на азербайджанском языке Qanada qızıl mədəni çöküb, 40-dan çox şəxs axtarılır

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