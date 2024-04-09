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В Гане мать заживо закопала младенца, но он чудом выжил после шести часов под землей

В Гане мать заживо закопала младенца, но он чудом выжил после шести часов под землей В Гане мать заживо закопала новорожденного ребенка в саду, младенца удалось спасти, он провел под землей несколько часов.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 02:34
В Гане мать заживо закопала младенца, но он чудом выжил после шести часов под землей

В Гане мать заживо закопала новорожденного ребенка в саду, младенца удалось спасти, он провел под землей несколько часов.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Согласно информации, 23-летняя женщина родила девочку дома и, решив избавиться от младенца, закопала его в саду. Новорожденную обнаружили родственники, она провела под землей шесть часов. Тело девочки было в синяках и царапинах, но ее удалось спасти и доставить в больницу. Спустя неделю ее выписали из медучреждения и передали родственникам.

Мать девочки задержали, она помещена в психиатрическую лечебницу. Обстоятельства, побудившие женщину закопать ребенка заживо, устанавливаются.

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