​В Гане из-за наводнений погибли по меньшей мере 10 человек

Баку. 15 Июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь детей и двое взрослых погибли в несчастных случаях, связанных с наводнениями в Гане в Западной Африке, передает Report, сосссылкой на слова регионального координатора Национальной организации по борьбе с последствиями стихийных бедствий (NADMO) Сэнди Амарти.

Ливни, в результате которых происходят затопления, в районе столицы страны Аккры и в центральном регионе продолжаются в течение четырех дней.

"В общей сложности за время дождей погибли от 10 до 12 человек", — цитирует агентство Франс Пресс По его словам, три человека погибли при обвале на них стены жилого дома. Девятилетний мальчик не выжил после удара током. Еще шестеро детей утонули.

"Мы просим людей покинуть низинные места. Мы просим их уехать, чтобы прочистить стоки, выполнить нашу работу", — сказал Амарти.

Местные жители в свою очередь заявляют, что соответствующие службы не решают проблему наводнений, что приводит к порче имущества.

Сезон дождей в Гане наступает в июне и продолжается до августа. Плохое состояние канализации и инфраструктуры приводят к серьезным затоплениям. Год назад в результате взрыва на автозаправке в Аккре, где жители спасались от наводнений, погибли более 150 человек.