В Гане девять человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты

Тела девяти погибших были извлечены из-под завалов обрушившейся на севере Ганы в Верхней Восточной области шахты по добыче золота.

Тела девяти погибших были извлечены из-под завалов обрушившейся на севере Ганы в Верхней Восточной области шахты по добыче золота.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание Citi Newsroom.

Отмечается, что сам обвал шахты произошел в понедельник 31 мая после сильного ливня, тела погибших были извлечены через несколько дней в результате работы команды спасателей.

"Спасательная операция началась два дня назад, но вчера, в среду, мы смогли извлечь девятерых шахтеров, которые оказались в ловушке после проливных дождей. После извлечения тел, полиция может подтвердить гибель", - заявил представитель местной полиции.