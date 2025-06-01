В Гамбурге задержали подозреваемого в поджоге больницы 72-летнего мужчину

Полиция ФРГ задержала 72-летнего мужчину, который подозревается в поджоге больницы Святой Марии в Гамбурге.

Полиция ФРГ задержала 72-летнего мужчину, который подозревается в поджоге больницы Святой Марии в Гамбурге.

Как передает Report , об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, после опроса свидетелей следствие пришло к выводу, что один из пациентов умышленно устроил пожар, в результате которого погибли три человека, еще более 50 пострадали. Полицейские задержали подозреваемого в клинике, в понедельник он предстанет перед следственным судьей, который изберет ему меру пресечения.

Инцидент произошел минувшей ночью в гамбургском районе Хоэнфельде. Огонь вспыхнул на первом этаже в гериатрическом отделении, где занимаются лечением и реабилитацией пожилых людей, затем быстро охватил и другие этажи здания. Жертвам 84, 85 и 87 лет.

В больнице Святой Марии проходят лечение около 93 тыс. пациентов в год. Это одна из самых больших клиник на севере Германии.