В Гамбурге в преддверии саммита G20 сожгли автосалон Porsche

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Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Восемь автомобилей премиальной марки Porsche сгорели на парковке автосалона в Гамбурге в ночь на 6 июля, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Местная полиция отмечает, что обнаруженные на месте преступления улики дают возможность квалифицировать произошедшее как поджог.

Следователи убеждены, что поджог автосалона с дорогостоящими машинами скорее всего связан с проведением в Гамбурге саммита "Большой двадцатки". По горячим следам поджигателей найти не удалось.

Встреча лидеров G20 пройдет 7-8 июля, главы большинства делегаций прибудут в город уже сегодня. Как ожидается, саммит будет сопровождаться массовыми акциями протестов, в которых могут принять участие порядка 100 тысяч человек.