​В Гамбурге произошла массовая драка между беженцами с участием 200 человек

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В центре первичного размещения мигрантов в Гамбурге произошли столкновения между двумя группами беженцев, в которых участвовали более 200 человек.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель полиции.
По его словам, драка вспыхнула между сирийскими и афганскими беженцами. Несколько человек пострадали.
Что послужило поводом для столкновений, пока не сообщается. Правопорядок обеспечивали около 50 полицейских. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов по-прежнему находятся на месте событий.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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