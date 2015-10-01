 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Гамбурге произошла массовая драка между беженцами с участием 200 человек

    Драка вспыхнула между сирийскими и афганскими беженцами

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В центре первичного размещения мигрантов в Гамбурге произошли столкновения между двумя группами беженцев, в которых участвовали более 200 человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель полиции.

    По его словам, драка вспыхнула между сирийскими и афганскими беженцами. Несколько человек пострадали.

    Что послужило поводом для столкновений, пока не сообщается. Правопорядок обеспечивали около 50 полицейских. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов по-прежнему находятся на месте событий.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi