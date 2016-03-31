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    В Гамбурге обнаружили кокаин на сумму 5,5 млн. евро

    Наркотик был найден в пластиковом пакете в моторном отсеке экскаватора

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Таможенники немецкого портового города Гамбург конфисковали 26 килограммов кокаина, обнаруженного в экскаваторе, который прибыл из Бразилии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в таможенной службе города.

    Экскаватор был доставлен в гамбургский порт вместе с другими 48 единицами строительной техники еще 18 марта. Тогда руководство порта приняло решение тщательно осмотреть технику.

    Кокаин обнаружили в пластиковом пакете в моторном отсеке экскаватора, который из порта Гамбурга должен был быть доставлен в бельгийский Антверпен. Конфискованный наркотик оценивается в 5,5 миллиона евро.

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