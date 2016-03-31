В Гамбурге обнаружили кокаин на сумму 5,5 млн. евро

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Таможенники немецкого портового города Гамбург конфисковали 26 килограммов кокаина, обнаруженного в экскаваторе, который прибыл из Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в таможенной службе города.

Экскаватор был доставлен в гамбургский порт вместе с другими 48 единицами строительной техники еще 18 марта. Тогда руководство порта приняло решение тщательно осмотреть технику.

Кокаин обнаружили в пластиковом пакете в моторном отсеке экскаватора, который из порта Гамбурга должен был быть доставлен в бельгийский Антверпен. Конфискованный наркотик оценивается в 5,5 миллиона евро.