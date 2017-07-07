Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Гамбурге началась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Как сообщает Report, два лидера встречаются на полях саммита G-20.

Перед встречей Д.Трамп сказал, что это большая честь провести беседу с Путиным. Он выразил надежду, что в отношениях двух стран произойдет много положительного.

В свою очередь, В.Путин напомнил, что он несколько раз общался с Д.Трампом по телефону, обсудив важные вопросы двусторонней и мировой повестки: "Однако телефонных переговоров недостаточно. Рад встретиться с вами и надеюсь, что встреча, как вы сказали, принесет много позитива двусторонним отношениям".

Далее лидеры удалились на встречу с глазу на глаз.

На встрече также присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.