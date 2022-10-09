О нас

В Гамбии выясняют обстоятельства массовой смерти детей

В Гамбии выясняют обстоятельства массовой смерти детей Сотрудники полиции Гамбии начали расследование обстоятельств смерти 66 детей, которые могли быть связаны с использованием сиропа с парацетамолом от кашля.
Другие страны
9 октября 2022 г. 15:57
В Гамбии выясняют обстоятельства массовой смерти детей

Сотрудники полиции Гамбии начали расследование обстоятельств смерти 66 детей, которые могли быть связаны с использованием сиропа с парацетамолом от кашля.

Как передает Report, об этом сообщает издание BBC.

На допросы вызвали высокопоставленных чиновников Агентства по контролю за лекарствами и импортеров Гамбии.

Президент африканской страны Адама Барроу подчеркнул, что расследование будет осуществляться самым тщательным образом.

Еще глава государства отдал распоряжение о приостановке действия лицензий у аптек.

Одновременно президент страны распорядился приостановить действие лицензий у аптек, которые продавали данный сироп, а также у его компании-импортера.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qambiyada 66 uşağın ölümü ilə bağlı araşdırma başladılıb

Другие новости из категории

В Конгрессе США предложили вывести войска из Саудовской Аравии и ОАЭ
В Конгрессе США предложили вывести войска из Саудовской Аравии и ОАЭ
9 октября 2022 г. 16:12
Правительство Великобритании не исключает перебои с электричеством зимой
Правительство Великобритании не исключает перебои с электричеством зимой
9 октября 2022 г. 15:45
Ещё 13 судов с зерном вышли из портов Одессы
Ещё 13 судов с зерном вышли из портов Одессы
9 октября 2022 г. 15:17
Забастовка сотрудников НПЗ во Франции вызвала дефицит топлива в стране
Забастовка сотрудников НПЗ во Франции вызвала дефицит топлива в стране
9 октября 2022 г. 14:18
Германия передаст Украине 100 танков из Греции и Словакии
Германия передаст Украине 100 танков из Греции и Словакии
9 октября 2022 г. 13:24
Трамп: Инфляция в США продолжит существенно расти
Трамп: Инфляция в США продолжит существенно расти
9 октября 2022 г. 10:42
Число сторонников независимости Шотландии растет
Число сторонников независимости Шотландии растет
9 октября 2022 г. 09:52
В Австрии проходят президентские выборы
В Австрии проходят президентские выборы
9 октября 2022 г. 09:32
Замглавы ЦРУ провел в Катаре встречу с талибами
Замглавы ЦРУ провел в Катаре встречу с талибами
9 октября 2022 г. 08:58
В результате ночного удара по Запорожью погибли 17 человек
В результате ночного удара по Запорожью погибли 17 человек
9 октября 2022 г. 08:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi