В Гамбии выясняют обстоятельства массовой смерти детей

Сотрудники полиции Гамбии начали расследование обстоятельств смерти 66 детей, которые могли быть связаны с использованием сиропа с парацетамолом от кашля.

Сотрудники полиции Гамбии начали расследование обстоятельств смерти 66 детей, которые могли быть связаны с использованием сиропа с парацетамолом от кашля.

Как передает Report , об этом сообщает издание BBC.

На допросы вызвали высокопоставленных чиновников Агентства по контролю за лекарствами и импортеров Гамбии.

Президент африканской страны Адама Барроу подчеркнул, что расследование будет осуществляться самым тщательным образом.

Еще глава государства отдал распоряжение о приостановке действия лицензий у аптек.

Одновременно президент страны распорядился приостановить действие лицензий у аптек, которые продавали данный сироп, а также у его компании-импортера.