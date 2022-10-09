В Гамбии выясняют обстоятельства массовой смерти детей

Сотрудники полиции Гамбии начали расследование обстоятельств смерти 66 детей, которые могли быть связаны с использованием сиропа с парацетамолом от кашля.
Как передает
На допросы вызвали высокопоставленных чиновников Агентства по контролю за лекарствами и импортеров Гамбии.
Президент африканской страны Адама Барроу подчеркнул, что расследование будет осуществляться самым тщательным образом.
Еще глава государства отдал распоряжение о приостановке действия лицензий у аптек.
Одновременно президент страны распорядился приостановить действие лицензий у аптек, которые продавали данный сироп, а также у его компании-импортера.