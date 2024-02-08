В Гаити в беспорядках и протестах с требованиями свержения премьера погибли до 10 человек

В общей сложности до 10 человек стали жертвами столкновений протестующих, сил Национальной полиции Гаити и вооруженных сторонников оппозиции во время продолжающихся протестов с требованиями отставки премьер-министра республики Ариэля Анри.
Как передает
Также по данным агентства EFE, один человек погиб в результате нападения протестующих на полицейский участок. В столице страны городе Порт-о-Пренс фиксируются нападения на правительственные здания.
Отмечается, что в других крупных городах страны также есть жертвы среди участников протестов, слышны автоматные очереди.