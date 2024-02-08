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В Гаити в беспорядках и протестах с требованиями свержения премьера погибли до 10 человек

В Гаити в беспорядках и протестах с требованиями свержения премьера погибли до 10 человек В общей сложности до 10 человек стали жертвами столкновений протестующих, сил Национальной полиции Гаити и вооруженных сторонников оппозиции во время продолжающихся протестов с требованиями отставки премьер-министра республики Ариэля Анри.
Другие страны
8 февраля 2024 г. 07:44
В Гаити в беспорядках и протестах с требованиями свержения премьера погибли до 10 человек

В общей сложности до 10 человек стали жертвами столкновений протестующих, сил Национальной полиции Гаити и вооруженных сторонников оппозиции во время продолжающихся протестов с требованиями отставки премьер-министра республики Ариэля Анри.

Как передает Report со ссылкой на новостной портал Gazette Haiti, как минимум пятеро сторонников одного из лидеров оппозиции Ги Филиппа были убиты, также сообщается о неудавшемся покушении на его жизнь. Еще три человека получили ранения разной степени тяжести.

Также по данным агентства EFE, один человек погиб в результате нападения протестующих на полицейский участок. В столице страны городе Порт-о-Пренс фиксируются нападения на правительственные здания.

Отмечается, что в других крупных городах страны также есть жертвы среди участников протестов, слышны автоматные очереди.

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Версия на азербайджанском языке Haitidə iğtişaşlar və etirazlar zamanı 10 nəfər ölüb

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