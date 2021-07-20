В Гаити утвердили состав правительства во главе с премьером Анри

Власти Гаити утвердили новый состав правительства страны во главе с Ариэлем Анри, которого президент страны Жовенель Моиз назначил на должность премьер-министра за два дня до того, как был убит.

Власти Гаити утвердили новый состав правительства страны во главе с Ариэлем Анри, которого президент страны Жовенель Моиз назначил на должность премьер-министра за два дня до того, как был убит.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация опубликована в официальной газете республики Monitor .

"Члены кабинета министров: Ариэль Анри - премьер-министр, - говорится в тексте. - Совет министров под председательством премьер-министра располагает исполнительной властью до избрания нового президента".

Анри также будет работать в должности министра труда и по социальным вопросам. Исполнявший обязанности премьер-министра после убийства Моиза Клод Жозеф получил должность министра иностранных дел и по делам религий в новом кабмине. В Twitter правительства Гаити сообщается, что церемония официального вступления его членов в должность состоится сегодня, в столице страны - городе Порт-о-Пренс - в 15:00 (23:00 – бакинское время).

После убийства президента Жозеф взял в свои руки управление страной. Назначенный Моизом на пост премьера Анри заявил, что именно он должен управлять республикой до новых выборов, отметив, что не считает нынешнее правительство полноценным. Президентские и парламентские выборы в Гаити назначены на 26 сентября, второй тур выборов президента в случае необходимости пройдет 21 ноября.