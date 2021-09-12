В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса

Управление по защите граждан Гаити потребовало ухода в отставку премьер-министра страны Ариэля Анри после вызова его на допрос по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза.

Управление по защите граждан Гаити потребовало ухода в отставку премьер-министра страны Ариэля Анри после вызова его на допрос по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , прокуратура Гаити вызвала Ариэля Анри для дачи показаний после того, как мобильный оператор Digicel подтвердил факт телефонного разговора между Анри и одним из предполагаемых убийц президента Феликсом Бадио Жозефом спустя несколько часов после убийства Моиза.

"Во имя права на установление истины и в целях продолжения расследования по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза, Ариэль Анри должен незамедлительно подать в отставку и перейти в распоряжение правосудия", - говорится в заявлении управления, опубликованном в Twitter.

Управление по защите граждан также призвало международное сообщество не поддерживать Анри, поскольку, как отметили в управлении, с этого момента он становится одним из подозреваемых в убийстве.