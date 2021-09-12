О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса

В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса Управление по защите граждан Гаити потребовало ухода в отставку премьер-министра страны Ариэля Анри после вызова его на допрос по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза.
Другие страны
12 сентября 2021 г. 08:21
В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса
Ариэль Анри

Управление по защите граждан Гаити потребовало ухода в отставку премьер-министра страны Ариэля Анри после вызова его на допрос по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, прокуратура Гаити вызвала Ариэля Анри для дачи показаний после того, как мобильный оператор Digicel подтвердил факт телефонного разговора между Анри и одним из предполагаемых убийц президента Феликсом Бадио Жозефом спустя несколько часов после убийства Моиза.

"Во имя права на установление истины и в целях продолжения расследования по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза, Ариэль Анри должен незамедлительно подать в отставку и перейти в распоряжение правосудия", - говорится в заявлении управления, опубликованном в Twitter.

Управление по защите граждан также призвало международное сообщество не поддерживать Анри, поскольку, как отметили в управлении, с этого момента он становится одним из подозреваемых в убийстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Haitidə baş nazirin istefası tələb edilir

Самое важное

В Баку начинаются учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
В Баку начинаются учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
12 сентября 2021 г. 07:00
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
11 сентября 2021 г. 18:26
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
11 сентября 2021 г. 13:07
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
10 сентября 2021 г. 18:06
В отношении журналиста Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде ареста
В отношении журналиста Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде ареста
10 сентября 2021 г. 16:09
Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
10 сентября 2021 г. 12:44
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
10 сентября 2021 г. 11:40
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi