В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса

Управление по защите граждан Гаити потребовало ухода в отставку премьер-министра страны Ариэля Анри после вызова его на допрос по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза.
"Во имя права на установление истины и в целях продолжения расследования по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза, Ариэль Анри должен незамедлительно подать в отставку и перейти в распоряжение правосудия", - говорится в заявлении управления, опубликованном в Twitter.
Управление по защите граждан также призвало международное сообщество не поддерживать Анри, поскольку, как отметили в управлении, с этого момента он становится одним из подозреваемых в убийстве.