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В Гаити при попытке побега из тюрьмы убиты 10 заключенных

В Гаити при попытке побега из тюрьмы убиты 10 заключенных По меньшей мере 10 заключенных были убиты в результате попытки побега из тюрьмы Круа-де-Буке на востоке столицы Гаити города Порт-о-Пренс.
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1 января 2022 г. 21:09
В Гаити при попытке побега из тюрьмы убиты 10 заключенных

По меньшей мере 10 заключенных были убиты в результате попытки побега из тюрьмы Круа-де-Буке на востоке столицы Гаити города Порт-о-Пренс.

Как передает Report, об этом сообщает местный новостной портал Haiti 24, четверо полицейских получили ранения.

Отмечается, что восемь преступников были ликвидированы на месте, еще двое скончались позже в больнице от полученных ран. При попытке совершения побега заключенные подожгли столовую и склад тюрьмы. В настоящий момент ситуация в учреждении взята под контроль, изъято несколько единиц огнестрельного оружия.

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Версия на азербайджанском языке Haitidə həbsxanadan qaçmağa çalışan 10 məhbus öldürülüb

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