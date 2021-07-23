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В Гаити похоронили президента Жовенеля Моиза

В Гаити похоронили президента Жовенеля Моиза Похороны убитого 7 июля президента Гаити Жовенеля Моиза завершились в пятницу в городе Кап-Аитьен на севере республики.
Другие страны
23 июля 2021 г. 22:20
В Гаити похоронили президента Жовенеля Моиза

Похороны убитого 7 июля президента Гаити Жовенеля Моиза завершились в пятницу в городе Кап-Аитьен на севере республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на церемонии присутствовали вдова политика Мартин Моиз и члены руководства республики, трансляция велась в эфире государственного телевидения страны.

"Жовенель, тебя предали и варварски убили. Но твоими самыми большими грехами были любовь к стране, желание защищать наиболее слабых и уязвимых, освободить страну от коррумпированных олигархов, - сказала Мартин Моиз в прощальной речи. - Мы не хотим насилия или мести, но мы никогда не сдадимся перед страхом, мы должны смотреть ему прямо в глаза и сказать, что все уже в прошлом. Мы проиграли битву, но не проиграли войну".

По причине протестов власти также вынуждены были провести официальную церемонию прощания в четверг в сокращенном формате. Тогда протестующие атаковали одно из траурных шествий должностных лиц, забросав камнями их служебные автомобили. Полицейским и охранникам приглашенных на церемонию пришлось стрелять в воздух, чтобы дать отпор участникам беспорядков.

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