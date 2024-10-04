В Гаити по меньшей мере 11 человек погибли после нападения банды

По меньшей мере 11 человек были убиты, десятки мирных жителей получили ранения в результате нападения преступной банды на город Пон-Сонде в 100 км к северу от столицы Гаити.

По меньшей мере 11 человек были убиты, десятки мирных жителей получили ранения в результате нападения преступной банды на город Пон-Сонде в 100 км к северу от столицы Гаити.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила гаитянская газета Le Nouvelliste.

Согласно информации, бандиты совершили нападение на город, подожгли несколько зданий и устроили перестрелку. Сотни жителей Пон-Сонде были вынуждены покинуть город.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. По сообщениям местных СМИ, вооруженные банды контролируют более 80% столицы Порт-о-Пренса и укрепляют свои позиции в других регионах страны. На фоне убийств, похищений, поджогов и сексуального насилия более 200 тыс. человек покинули свои дома.

В конце марта Джимми Шеризье, которого называют фактическим лидером союза гаитянских банд, в интервью телеканалу Sky News заявил о готовности к переговорам. Он также сказал, что будет считать агрессией отправку на Гаити кенийских миротворцев.