В Гаити бандиты пытались захватить главный международный аэропорт страны

В столице Гаити Порт-о-Пренсе вооруженные банды попытались захватить главный международный аэропорт страны.
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По сведениям журналистов агентства, бандиты проникли в аэропорт имени Туссена-Лувертюра, который из-за тяжелой ситуации в республике перестал работать, и попытались занять его. Полицейские оказали преступникам ожесточенное сопротивления. Так, находившийся на взлетно-посадочной полосе бронированный автомобиль полиции открыл огонь по бандитам, пытаясь не дать им занять территорию аэропорта.
Гражданские сотрудники аэропорта, попавшие в самый центр перестрелки, вынуждены были спасаться бегством.