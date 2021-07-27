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В Гаити арестовали еще одного руководителя охраны убитого президента страны

В Гаити арестовали еще одного руководителя охраны убитого президента страны Полиция Гаити арестовала главного координатора по вопросам безопасности в службе охраны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза.
Другие страны
27 июля 2021 г. 08:55
В Гаити арестовали еще одного руководителя охраны убитого президента страны
Жовенель Моиз

Полиция Гаити арестовала главного координатора по вопросам безопасности в службе охраны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Haiti24.

Ранее комиссара Жана Лагеля Сивиля вызывали в генеральную прокуратуру республики для дачи показаний по делу о нападении на резиденцию главы государства.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля, огнестрельные ранения также получила его супруга. Никто из охранников тогда не пострадал. Позже власти объявили, что в группу, совершившую нападение, входили не менее 26 граждан Колумбии, часть из которых уже задержана.

Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.

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Версия на английском языке President’s security coordinator arrested in Haiti
Версия на азербайджанском языке Haiti prezidentinin mühafizə xidmətinin daha bir rəhbəri həbs edildi

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