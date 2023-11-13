В Габоне всеобщие выборы состоятся в августе 2025 года

Президентские и парламентские выборы в Габоне, где власть в результате государственного переворота захватили военные, состоятся в августе 2025 года.

Президентские и парламентские выборы в Габоне, где власть в результате государственного переворота захватили военные, состоятся в августе 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил один из членов нынешнего руководства африканской страны.

"Выборы пройдут в августе 2025 года. Однако эта дата является предварительной, так как окончательное решение по срокам проведения выборов будет утверждено на общенациональной конференции, которая состоится в апреле 2024 года", - сказал он.

По его словам, август 2025 года является завершающим месяцем переходного периода.

Напомним, группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа президентских выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. 30 августа на собрании генералов Брис Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период.