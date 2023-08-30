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В Габоне военные объявили о закрытии границ до дальнейшего распоряжения

В Габоне военные объявили о закрытии границ до дальнейшего распоряжения Военные в Габоне объявили, что границы страны будут закрыты до дальнейшего распоряжения.
Другие страны
30 августа 2023 г. 09:25
В Габоне военные объявили о закрытии границ до дальнейшего распоряжения

Военные в Габоне объявили, что границы страны будут закрыты до дальнейшего распоряжения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно информации, высокопоставленный офицер выступил утром по национальному телевидению и объявил, что власть перешла в руки военных.

"Границы страны закрыты до дальнейшего распоряжения", - цитирует его Reuters, не называя ни имени, ни точного звания выступившего.

Ранее в столице страны - городе Либревиль - была слышна стрельба. Выступление военных произошло спустя несколько часов после того, как избирательный коммитет официально объявил о победе на состоявшихся 26 августа президентских выборах Али бен Бонго Ондимбы, за которого проголосовали 64,27% избирателей.

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Версия на английском языке Gabon military announces border closure until further notice

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