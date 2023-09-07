В Габоне освободили свергнутого президента Бонго Ондимбу

Пришедшие к власти в Габоне военные освободили смещенного президента страны Али Бонго Ондимбу из-под домашнего ареста.

Пришедшие к власти в Габоне военные освободили смещенного президента страны Али Бонго Ондимбу из-под домашнего ареста.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в четверг Al Jazeera.

"Учитывая его состояние здоровья, бывшему президенту Республики Али Бонго Ондимбе разрешили свободно передвигаться", - приводит издание слова представителя военных Габона.

Он также добавил, что при желании Бонго Ондимба может обратиться за медицинской помощью за границу.

4 сентября генерал Брис Олиги Нгема официально стал президентом Габона на время переходного периода. Генерал пообещал провести "свободные и прозрачные выборы" в конце переходного периода и амнистировать политических заключенных.