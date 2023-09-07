О нас

В Габоне освободили свергнутого президента Бонго Ондимбу

В Габоне освободили свергнутого президента Бонго Ондимбу Пришедшие к власти в Габоне военные освободили смещенного президента страны Али Бонго Ондимбу из-под домашнего ареста.
Другие страны
7 сентября 2023 г. 14:42
В Габоне освободили свергнутого президента Бонго Ондимбу

Пришедшие к власти в Габоне военные освободили смещенного президента страны Али Бонго Ондимбу из-под домашнего ареста.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в четверг Al Jazeera.

"Учитывая его состояние здоровья, бывшему президенту Республики Али Бонго Ондимбе разрешили свободно передвигаться", - приводит издание слова представителя военных Габона.

Он также добавил, что при желании Бонго Ондимба может обратиться за медицинской помощью за границу.

4 сентября генерал Брис Олиги Нгема официально стал президентом Габона на время переходного периода. Генерал пообещал провести "свободные и прозрачные выборы" в конце переходного периода и амнистировать политических заключенных.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Deposed President Bongo Ondimba released in Gabon

Экслюзивные новости

Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе
Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
4 сентября 2023 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi