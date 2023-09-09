В Габоне объявили состав нового правительства

Новое правительство переходного периода назначено в Габоне, в его состав вошли 26 человек.

Новое правительство переходного периода назначено в Габоне, в его состав вошли 26 человек.

Как передает Report , об этом объявил премьер-министр переходного периода Габона Раймон Ндонг Сима.

"Президент на переходный период Габона Брис Клотер Олиги Нгема утвердил своим указом состав правительства", отметил он в сообщении, опубликованном новостным порталом Gabonactu. Сам Ндонг Сима был утвержден на посту премьера 7 сентября.

Министром иностранных дел назначен Режис Онанга Ндиайе, отмечает электронное издание. Бригадный генерал Бриджит Онкадова стал министром-делегатом при президенте, ответственным за национальную оборону. Министерство нефти возглавил Марссель Абеке, а министерство горнодобывающей промышленности - Эрве Патрик Опианга. Министром энергетики назначен Жанно Клима.



В состав правительства вошли три министра из его прежнего состава. Это - Рафаэль Нгазузе, занявший пост министра государственной службы, Камелия Нтутуме-Леклерк, сохранившая свой пост министра национального образования, а бывший глава МИД Герман Иммонго назначен министром-делегатом при президенте, ответственным за внутренние дела.