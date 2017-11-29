В Гаагском трибунале подсудимый генерал принял яд после оглашения вердикта - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ На заседании Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге хорватский генерал Слободан Пральяк принял яд после оглашения вердикта апелляционной инстанции, передает Report со ссылкой на BBC.

Однако суд оставил приговор Пральяка без изменений.

Отметим, что 29 ноября в Гааге рассматривалась жалоба С.Пральяка и еще пяти боснийских хорватов, приговор которым за военные преступления вынесли в 2013 году. Тогда Пральяка приговорили к 20 годам тюрьмы.

Сообщение о том, что Пральяк принял яд появилось вскоре после того, как апелляционная инстанция утвердила приговор лидеру боснийских хорватов Ядранко Прличу - ему дали 25 лет.

После этого слушания приостановили. О состоянии Пральяка ничего не сообщается.

Пральяк и Прлич были лидерами непризнанной Хорватской республики Герцег-Босны, образовавшейся в 1991 году в результате распада Югославии. Их признали виновными в военных преступлениях против боснийских мусульман.