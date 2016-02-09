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    ​В Гаагской тюрьме умер генерал армии боснийских сербов Толимир

    Обстоятельства смерти генерала пока не сообщаются, известно, что он давно и тяжело болел

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Генерал Армии Республики Сербской на пенсии Здравко Толимир умер прошедшей ночью в камере тюрьмы Гаагского трибунала, сообщает Report со ссылкой на сербские СМИ.

    Обстоятельства смерти генерала пока не сообщаются, известно, что он давно и тяжело болел.

    Здравко Толимир, известный, как "правая рука" генерала Ратко Младича, во время войны в Боснии и Герцеговине занимал пост заместителя командующего по делам разведки и безопасности.

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