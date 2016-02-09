​В Гаагской тюрьме умер генерал армии боснийских сербов Толимир

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Генерал Армии Республики Сербской на пенсии Здравко Толимир умер прошедшей ночью в камере тюрьмы Гаагского трибунала, сообщает Report со ссылкой на сербские СМИ.

Обстоятельства смерти генерала пока не сообщаются, известно, что он давно и тяжело болел.

Здравко Толимир, известный, как "правая рука" генерала Ратко Младича, во время войны в Боснии и Герцеговине занимал пост заместителя командующего по делам разведки и безопасности.