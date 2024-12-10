В Гааге задержали троих по подозрению в причастности к взрыву в доме

Полиция Нидерландов задержала трех человек по подозрению в причастности к взрыву в жилом доме в Гааге.

Полиция Нидерландов задержала трех человек по подозрению в причастности к взрыву в жилом доме в Гааге.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал Nu.nl.

Согласно информации, позднее на этой неделе подозреваемые предстанут перед судьей, который должен будет принять решение о предварительном заключении на период проведения расследования.

В полиции также сообщили, что были конфискованы несколько автомобилей. Ранее в правоохранительных органах утверждали, что вскоре после взрыва с места инцидента на быстрой скорости уехал автомобиль.

Напомним, что взрыв произошел в многоквартирном трехэтажном доме в Гааге 7 декабря около 06:15 утра по местному времени. По данным NOS, в результате инцидента погибли четыре человека, были разрушены пять квартир, еще более десяти получили повреждения.