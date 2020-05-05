В Гааге задержали несколько десятков протестующих против карантина

Полиция в Нидерландах задержала несколько десятков участников акции протеста в Гааге.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, участники акции выступали против карантинных мер.

"Мы арестовали, предположительно, более 20 или 30 человек за то, что они не слушали полицию или мэра. Они были доставлены в полицейский участок", - рассказал представитель полиции.

Мэр Гааги разрешил проведение подобной акции при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра между участниками. Однако полиция начала разгонять толпы протестующих, когда количество людей сильно увеличилось и стало невозможно соблюдать правило социальной дистанции.